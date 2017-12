Wielerploegleiders vervolgd voor fraude

Ze lieten bij een Waregemse boekhouder een constructie opzetten in Luxemburg en Cyprus. Zo moesten ze jarenlang geen belastingen betalen in België, maar het parket vervolgt hen nu wel voor belastingontduiking. Het gaat onder andere om de Belgische wielerploegleiders Dirk Demol en Laurenzo Lapage.

Dankzij de constructie betaalde Demol nog geen 2 procent belastingen op de inkomsten die hij van 2009 tot en met 2013 opstreek via zijn Luxemburgse postbusvennootschap. Die keerde dividenden uit aan een vennootschap in Cyprus. Die waren daar belastingvrij. Het parket vervolgt niet alleen de belastingadviseur uit Waregem die de constructies heeft opgezet, maar ook de wielerploegleiders zelf.

Advocaat Michel Maus. "Voor alle partijen in deze zaak gaat de discussie met de fiscus en het gerecht over hetzelfde: kan er voldoende worden aangetoond om te spreken van Luxemburgse en Cypriotische activiteiten? Of werd de vennootschap aangestuurd vanuit België of vanuit Luxemburg? Dat is een cruciale vraag die feitelijk moet worden aangetoond. Als dat niet kan worden aangetoond dan mag de fiscus ervan uitgaan dat dit gaat om een Belgisch vennootschap. Dan is er ofwel sprake van fraude of van een structuur van belastingontduiking die te ver ging."

Over een paar maanden beslist de raadkamer of er voldoende elementen zijn om de zaak door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. De ploegleiders riskeren dan in theorie tot vijf jaar cel, maar zo ver zal het wellicht niet komen. "In hun hoofd is het voornamelijk een structuur die hun is aangepraat door de accountant. Nu zijn er inderdaad wat problemen, maar ze hebben echt wel de intentie om tot een akkoord te komen met de fiscus en het parket. In de lijn van de logica zit er een akkoord aan te komen. Er moet nog wat onderhandeld worden over punten en komma’s."