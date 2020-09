In Zwevezele bij Wingene is kort na de middag een dodelijk verkeersongeval gebeurd met een vrachtwagen. Daarbij kwam een wielertoerist van 30 om het leven. Hij is vader van twee kinderen.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Zowel de wielertoerist als de vrachtwagen reden in dezelfde richting op de Koolskampstraat richting Koolskamp. Voor de man kwam alle hulp te laat, hij stierf ter plaatse. De straat werd plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Ook begin deze maand kwam een jonge wielertoerist van 25 om het leven bij een verkeersongeval in Ooigem.