Wielertoerist (68) overleden bij ongeval in Oostende

Zondagvoormiddag omstreeks 10u30 is in Oostende een wielertoerist van 68 om het leven gekomen bij een aanrijding. Dat bevestigt de politie van Oostende.

Zondag, kort voor de middag is op de grens tussen Oostende en Oudenburg een fietser om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer is een 68-jarige wielertoerist uit Aalter. De man was op fietstocht met een viertal bevriende wielertoeristen. Zij zagen alles gebeuren.

Er werd een deskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens het parket had de man niet gekeken of geremd vooraleer hij de weg opreed. Hij overleed ter plaatse.

Bekijk ook