In Ooigem is gisteravond rond 20u15 een zwaar ongeval gebeurd.

Een man van 25 uit Kuurne kwam daarbij om het leven. De man was met zijn koersfiets aan het rijden in de Pontweg, een zijstraat van de Desselgemstraat. Hij reed de grote weg op en werd opgeschept door een automobilist van 33 uit Waregem. De chauffeur, die voorrang had, was verrast dat de wielertoerist plots opdook en kon hem niet meer ontwijken. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, tevergeefs.