Wielertoerist zwaargewond bij ongeval in Oekene

Bij een ongeval aan een gevaarlijke dubbele bocht bij de Ieperseweg in Oekene (Roeselare) is zondagvoormiddag een wielertoerist zwaargewond geraakt.

Het ongeval gebeurde rond half tien. De man was met een groep van een tiental wielertoeristen op pad. Het groepje kwam uit de Sint-Eloois-Winkelstraat gereden. Uit de andere richting kwam op datzelfde moment een wagen. Die botste frontaal met één van de wielertoeristen. De MUG moest ter plaatse komen net als de politie van de zone RIHO. De wielertoerist is afgevoerd naar het ziekenhuis. De weg was een tijdje gesloten voor alle verkeer.