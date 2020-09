Wielrenner Edward Planckaert uit Moen heeft vanmiddag het ziekenhuis verlaten, nadat hij afgelopen zaterdag het slachtoffer werd van een ongeval met vluchtmisdrijf. Planckaert was aan het trainen, toen hij werd aangereden door een auto en in de gracht terechtkwam.

De bestuurder reed door, maar kon even later toch worden geïdentificeerd door de politie. Planckaert is geopereerd aan de voet, zijn seizoen is jammergenoeg voorbij. De politie kon achterhalen wie de bestuurder is van het vluchtmisdrijf. Hij is voor 15 dagen z’n rijbewijs kwijt, maar hij reed niet te snel. Het parket heeft een deskundige aangesteld, die het ongeval verder onderzoekt.

