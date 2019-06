Wielrenners eren overleden Joren Touquet

Wielrenner Joren Touquet uit Wevelgem overleed enkele dagen geleden in zijn slaap, op vakantie in Tenerife. Hij is amper 26 jaar geworden. Voor de ploegmakkers was het een moeilijk moment om zonder Joren aan de wedstrijd te beginnen. Het peloton hield eerst een minuut stilte voor de overleden renner. Het hoofd stond niet op koersen, de hele ploeg en ook de begeleiders droegen een rouwbandje om de arm. Een eerbetoon aan een ploegmakker en goede vriend.

Steun

Maar de renners vonden ook steun bij elkaar. "Je kunt kiezen om niet te koersen, maar er gaat daarmee niets veranderen", zei Joeri Calleeuw. "We moeten proberen ons hoofd omhoog te houden en het beste ervan maken. Joren zou ook niet willen dat we wekenlang depressief zijn of zo, maar het is verschrikkelijk." Ploegleider Rik Roose: "Voor die jongens is het niet gemakkelijk. Wij gaan ze bijeen roepen om eens te luisteren hoe zij daarmee omgaan en als wij iets kunnen doen naar de begrafenis toe."