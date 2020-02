"Wij, de wereld" van Jelle Marteel in première op Spinrag

In het centrum van Het Rode Kruis in Menen heeft de Oostendse theatermaker Jelle Marteel de première van "Wij, de wereld" gebracht.

Dat kadert in het Spinrag festival, dat ook op kwetsbare plaatsen jongeren wil prikkelen voor cultuur. Voor "Wij, de wereld" werkt Marteel samen met nieuwkomers en de verhalen die ze met zich meegebracht hebben. In een sprookje herwerkt hij de rode draad doorheen die verhalen: hoe je leven soms anders loopt dan je had gedacht.

De voorstelling draait rond twee mensen die aan een tafeltje zitten en samen een verhaal vertellen, maar allebei in een andere taal. Elke voorstelling speelt Marteel met een andere nieuwkomer. Elk in hun moedertaal. Soms met handen en voeten, en toch begrijpen ze elkaar.