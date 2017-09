Wijkfeest tegen eenzaamheid in Brugge

Weet jij wie er allemaal in je straat woont? Veel mensen komen niet verder dan de dichtste buren en sommigen kennen al helemaal niemand. Eenzaamheid is een oprukkend probleem.

En daar wil Marie-Jeanne Pierins uit Brugge, die zelf 79 is, iets aan doen. In haar wijk met mooie grote huizen wonen veel oudere en alleenstaande mensen en die nodigt ze zondag allemaal uit voor een tuinfeest. Zomaar en helemaal gratis.

Marie-Jeanne Pierins : « Ze gaan allemaal komen, want er sterven hier mensen en ze weten nog niet dat die mevrouw of die meneer dood is. Er staan hier huizen waar misschien tien mensen alleen wonen maar we kennen ze niet. Maar nu hebben we ze allemaal bij hun vel!”

Zo’n 60 mensen hebben intussen al toegezegd.