Wijnbouwer uit Boezinge lanceert hoppewijn

De hoppewijn is een uniek brouwsel en moet het beste van twee werelden samenbrengen: de beste ingrediënten van wijn en bier. Het wijngoed Zilver Cruys brengt al enkele jaren witte en rode wijnen op de markt die ook al in de prijzen vielen. De Chardonnaydruif is de basis voor de hoppewijn die Filip Decroix eind dit jaar wil lanceren. Daarnaast is er de hoppe, ook al zo’n smaakmakend product uit de Westhoek.

Balans

Beiden goed combineren is de uitdaging. Een jaar lang heeft Filip Decroix geëxperimenteerd en gezocht naar een goeie balans. Het resultaat mag er zijn. De vele hectoliters wijn in het vat moeten binnenkort op de fles nagisten zoals dat ook met champagne gebeurt. Misschien wordt de hoppewijn zo wel ooit de spreekwoordelijke champagne van de Westhoek.