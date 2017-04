Wijndomein Entre-Deux-Monts breidt uit

Het gaat over ongeveer 15.000 stokken met het druivenras Auxerrois. Dit is een wit druivenras om stille en mousserende wijnen te produceren. Het perceel zal maar productief zijn vanaf 2020, op dat moment zal het domein om en bij 100 000 flessen per jaar produceren met zijn 17 hectares wijngaard. Voor de aanplant doet de eigenaar een beroep op een Luxemburgs bedrijf dat volledig gps-gestuurd te werk gaat. Op één dag is de klus geklaard.

Ondanks de vorst van de laatste twee dagen heeft het wijndomein enkel minima schade vastgesteld. Enkel bij planten van één jaar oud zijn de jonge scheuten sporadisch aangetast.