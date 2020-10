Wijndomein Entre-Deux-Monts valt weer in de prijzen

Een gouden medaille met de Wiscoutre Rosé brut op internationale Concours Mondial de Bruxelles in Tsjechië en een zilveren met de Wiscoutre brut op de jaarlijkse wedstrijd Beste Belgische Wijn.

De druivenpluk is net gedaan en het was het derde jaar op rij dat de oogst vroeger was. Wijnbouwer Martin Bacquaert durft toch voorzichtig zeggen dat er toch een zekere klimaatsverandering is. "De eerste twee druivensoorten die geoogst werden, zijn wel aangetast geweest door een wespenplaag. De overige druiven, die wat later geoogst werden, waren bijzonder kwalitatief", zegt hij.

De wijnbouwsector is ook getroffen door de coronacrisis, maar op dit moment redelijk beperkt. Vorige zomer was er veel binnenlands toerisme, en konden de wijnbouwers veel kleinere groepen ontvangen op hun wijndomein. "We houden echter ons hart vast voor de komende periode voor onze grootste en geliefde partner, de horeca. We hopen dat de epidemie in bedwang kan gehouden worden met de huidige maatregelen en dat binnen een maand de deuren opnieuw kunnen geopend worden".