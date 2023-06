Wijndomein Ravenstein in Gault & Millau wijngids

Wijndomein Ravenstein uit Kruiseke bij Wervik is het enige West-Vlaamse wijndomein dat is opgenomen in de allereerste Belgische wijngids van Gault & Millau.

Er waren drie wijnen van ngeselecteerd door een vakjury van 30 sommeliers en experten :

Le petit Noir, de Rosé Brut en de Blanc de Blancs Brut. Die laatste kreeg een vermelding als coup de coeur, en ook het domein zelf kreeg een award. Als enige West-Vlaamse domein van de 18 laureaten.

In de eerste editie van de Belgische wijngids van Gault & Millau zijn 82 wijndomeinen opgenomen, met 172 wijnen. 42 wijnen kregen een coup de coeur, en daarvan nog eens 18 een Belgian Wine Award.

De wijnindustrie is booming in ons land. In 2020 waren er net geen 200 wijnmakers, in 2022 waren dat er al 259. Die zijn samen goed voor een productie van 4 miljoen flessen, een verdubbeling ten opzichte van 2018.

Ravestein begon in 2017 met het aanplanten van wijnstokken. Nu staan er 11000 op 2,5 hectaren van de Amerikaberg.