Wijnen van Entre-Deux-Monts winnen medaille

In alle stilte proefden 60 sommeliers maar liefst 180 wijnen in hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge. Twee West-Vlaamse wijnen krijgen een medaille, twee keer van wijndomein Entre-Deux-Monts. De Bacquaert Brut krijgt brons, de Wiscoutre Rosé Brut krijgt brons. Dat zijn twee mousserende wijnen van Martin Bacquaert. Zijn wijndomein is daarmee de enige West-Vlaamse winnaar in de wedstrijd.

De wedstrijd bestaat intussen vijftien jaar en begon met slechts 20 stalen. De medailles zijn tegenwoordig erg gegeerd. Guy Van Neste, Vereniging Vlaamse Sommeliers: “We moeten een beetje chauvinistisch zijn. We maken in België echt mooie wijnen.

