Wijnpluk start weken vroeger dan normaal

Dit zou nog nooit gezien zijn, want dat is drie weken vroeger dan andere jaren. In een gewoon jaar start de druivenoogst pas in de tweede helft van september. "Dit komt door het zeer mooi en warm weer in het voorjaar met weinig regen. Voor een goede afrijping is nu nog wat zon nodig in de komende weken. En dan kan de pluk nog in augustus van start gaan," zegt Edward Six van Wijngoed Monteberg. Op 15 augustus, organiseren de Heuvellandse wijnboeren onder zijn impuls nog hun Wijnfeesten in het Warandepark te Kemmel.