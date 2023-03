Wijziging stedenbouwkundige verordening nieuwe stap in stadiondossier Club

In Brugge heeft het college van Burgemeester en Schepenen een eerste stap gezet in een juridische procedure voor een aanpassing aan de stedenbouwkundige verordening.

Begin februari werd het stadiondossier van Club Brugge vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Eén van de redenen heeft betrekking op de toepassing van de mobiliteitsbepalingen in de stedenbouwkundige verordening van de stad Brugge. “Met een wijziging van de verordening kan de procedure verdergezet worden en hopen we alsnog eindelijk op een positieve beslissing”, vertelt schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon.

"Parkeergelegenheid op eigen terrein" niet per se bij grotere projecten

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de vergunning van het nieuwe stadion op Olympia, omdat volgens de verordening in alle omstandigheden voorzien moet worden in parkeergelegenheid op eigen terrein. “Het is echter nooit de bedoeling geweest van de verordening dat deze passage zo letterlijk werd geïnterpreteerd", geeft Demon aan. “Bij grotere projecten moet immers altijd een mobiliteitsstudie uitgevoerd worden en kan er afgeweken worden naar een parkeeraanbod buiten het eigen terrein van de aanvrager. Hierdoor vervallen dan ook de andere artikels in de verordening omtrent parkeervoorzieningen.”

“De stad levert hiermee verder inspanningen en toont daadkracht om het stadiondossier vooruit te laten gaan. Maar de wijziging in de verordening vermijdt ook dat andere dossiers zouden sneuvelen door de interpretatie van De Raad. We hopen dat onze inspanningen nu eindelijk ook eens positief resultaat opleveren”, aldus Demon.