Dat schrijft Het Laatste Nieuws. In de Stadenstraat merkten voorbijgangers een wilde eend op die een pijl van liefst 30 centimeter in de hals had. Het dier had duidelijk pijn. Het dier is intussen voor verzorging naar een dierenarts gebracht, maar het is afwachten of ze de ingreep overleeft. De politie stelde een pv op voor dierenmishandeling en gaat op zoek naar de eigenaar van de pijl. De pijl werd allicht uit een kruisboog of een ander soort boog geschoten.