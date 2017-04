Wilde politie-achtervolging eindigt in Menen

Op de N32 in Menen hebben agenten van politiezone Grensleie vrijdag een Franse dertiger in de boeien kunnen slaan, na een hevige achtervolging.

Tijdens zijn vlucht reed de man een politiemotor aan. Een Franse agent raakte zwaargewond. Dat meldt de Kortrijkse afdeling van het parket West-Vlaanderen.

De Franse politiediensten zetten de achtervolging in nadat de bestuurder in Tourcoing (Frankrijk) een rood licht negeerde. Tijdens zijn vlucht kwam de dertiger in aanrijding met een Frans motorvoertuig. Daarna vluchtte de man verder. In Menen zetten agenten van politiezone Grensleie de achtervolging in. Ze konden de man uiteindelijk onderscheppen. Het gaat om een Fransman van 32 jaar. Hij werd gearresteerd en het onderzoek loopt.