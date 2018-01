2017 was een eerste topjaar voor Wilde Westen vzw. In 2017 vonden bijna 30.000 mensen de weg naar de concerten en festivals van de nieuwe Kortrijkse muziekorganisatie.

Exact 29.030 tickets verkocht via de nieuwe website wildewesten.be.

Wilde Westen vzw ontstond op 1 januari 2017, toen De Kreun en Festival van Vlaanderen Kortrijk besloten een nieuw verhaal te schrijven. Een op het eerste zicht vreemd huwelijk (een klassiek huis en een pop-en-rockclub) bleek echter meteen een hit: de concertwerking in De Kreun kent in 2017 een bezoekersrecord en ook gevestigde waarden als Sonic City en Festival Kortrijk scoorden in dit eerste werkingsjaar.