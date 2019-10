Wilfried Vandaele is fractieleider N-VA in Vlaams Parlement

Wilfried Vandaele is de nieuwe fractieleider van N-VA in het Vlaams Parlement. Zijn voordracht werd unaniem gesteund door de fractie.

Vandaele werd afgelopen zomer tot parlementsvoorzitter verkozen, nadat Kris Van Dijck ontslag nam. Het voorzitterschap was echter onderdeel van de regeringsonderhandeling tussen N-VA, CD&V en Open Vld. De positie kwam N-VA toe, maar Bart De Wever besloot ze aan Liesbeth Homans te geven, die geen plaats kreeg in de regering omwille van de regionale evenwichten.

Vandaele wordt nu fractieleider. Eerder op de dag bevestigde Vandaele dat hij was gevraagd voor die job, maar hij twijfelde nog of het te combineren was met het burgemeesterschap van De Haan.