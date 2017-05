Wilfried Vandaele is kandidaat-burgemeester

Nu is er ook duidelijkheid over de lijsttrekker. Dat wordt Vlaams volksvertegenwoordiger en senator Wilfried Vandaele (N-VA). Hij is dus kandidaat-burgemeester. Volgens Matti Delbarge, gemeenteraadslid en woordvoerder van SAMEN en Bart Lippens, voorzitter van N-VA heeft Vandaele een hoop politieke ervaring. Hij zetelt zowat 30 jaar in de gemeenteraad, was 15 jaar provincieraadslid, 7 jaar schepen, en is sinds 2009 Vlaams volksvertegenwoordiger. In 2014 werd hij ook senator in opvolging van Bart Dewever, toen die burgemeester werd van Antwerpen. Vandaag is hij ook ondervoorzitter van het Vlaams Parlement.

"Vandaag is het in het schepencollege echt amateurisme troef. Beslissingen worden genomen, opnieuw ingetrokken, opnieuw genomen", luidt het. "Onze gemeente verdient echt wel beter en wij hebben de man met de kennis en de ervaring”.