Wilfried Vandaele voorgedragen als voorzitter Vlaams Parlement

De 60-jarige burgemeester van De Haan volgt zijn partijgenoot Kris Van Dijck op. Die nam donderdag, op de Vlaamse feestdag, ontslag. Nadat hij eerder onder vuur lag vanwege rijden onder invloed beschuldigde P-Magazine hem van fraude met een uitkering voor een escortdame. Van Dijck zegt niets onwettig te hebben gedaan, maar nam ontslag omdat hij niet verder kon functioneren.

Op voordracht van N-VA zal Wilfried Vandaele nu het tijdelijke voorzitterschap van het Vlaams Parlement overnemen. "De fractieleiders van de andere partijen spraken ook hun vertrouwen uit in Wilfried, maar het is nu aan het parlement om zijn benoeming in een plenaire zitting te bekrachtigen", zegt N-VA-fractieleider Matthias Diependaele in een mededeling.

Vandaele zelf vindt het "een eer om deze rol te kunnen vervullen". "De omstandigheden waarin dit verloopt zijn misschien niet ideaal, maar dat maakt een snelle opvolging des te belangrijker. Het is nu mijn taak om de komende dagen en weken de continuïteit te verzekeren. Mijn focus ligt dan ook op het uitvoeren van het werk als voorzitter van het parlement, in alle sereniteit. Daarom zal ik mij terughoudend opstellen om de rust en de sereniteit te laten weerkeren", zegt hij in een mededeling.

