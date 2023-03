Will Tura kondigt afscheid aan: Keizer van Vlaamse lied stopt met optreden

Zijn eerste platencontract tekent Will Tura in 1957, met covers van Amerikaanse hits, maar hij is dan al een tijdje bezig. In 1962 breekt hij echt door, met "Eenzaam Zonder Jou". Het zal zijn grootste hit ooit worden, maar Tura rijgt de successen aan elkaar. Hij componeert de meeste van zijn liedjes zelf, en staat behalve hier ook op 1 in Frankrijk, Duitsland en Nederland.Tura is niet vies van een muzikale zijsprong: hij toert met gospelmuziek, laat zich begeleiden door symfonische orkesten, covert de grootste crooners en hij waagt zich zelfs aan West-Vlaamse rap. Ook het koningshuis waardeert de muziek van de uitgeweken West-Vlaming. In 1993 zingt hij Hoop doet Leven op de begrafenis van Koning Boudewijn en ook op de begrafenis van Fabiola mag Will Tura komen zingen. (lees verder onder de video)