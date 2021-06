Will Tura opent theatertournee in Middelkerke

Will Tura, de keizer van het Vlaamse lied, heeft op zaterdag 21 augustus een afspraak met zijn fans in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke.

Het is meteen de première van zijn theatertournee 'Will Tura, Ronde van Vlaanderen'. Die was aanvankelijk gepland in het voorjaae van 2020 naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag. Maar corona zorgde daar anders voor. Tura was er als de kippen bij om al zijn uitgestelde concerten in te plannen. Hij verwent zijn fasn dus met een extra première concert op 21 augustus. Het zal zijn eerste concert zijn sinds juli 2019.

Concerthonger

“Het afgelopen jaar heb ik veel getraind, zowel fysiek als mijn stem. Dat is op mijn leeftijd nodig, maar ik ben in top conditie. Ik kan niet wachten om opnieuw het beste van mezelf te geven. Het is me nog nooit overkomen zo’n lange periode niet op een podium te staan. Ik heb dus een reuze concerthonger: met de beste nummers uit mijn carrière worden dit uitzonderlijke avonden."

Tickets voor Middelkerke en de theaters zijn te koop vanaf maandag 7 juni om 10.00 uur via Tele Ticket Service.