Zondag wordt Willem Vermandere tachtig jaar en de kleinkunstenaar uit Lauwe heeft dat in het Kursaal van Oostende gevierd. Hij trakteerde het publiek zelfs op nieuw materiaal.

De zanger die nu in Steenkerke woont, heeft met Confessies een nieuw album uit. Met een gedicht opent Willem Vermandere de voorstelling van zijn nieuwe plaat voor een bomvolle zaal. Dit optreden is tevens de viering van zijn tachtigste verjaardag vandaag en dat is volgens de zanger zelf heel wat.