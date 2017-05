William en Kate in Mesen op 7 juni

"We hadden het graag wat langer stilgehouden, maar het klopt dat we koninklijk bezoek mogen verwachten in Mesen", zegt de burgemeester van de kleinste stad van België. Op 7 juni wordt de Mijnenslag herdacht waarbij de Duitse linies ondertunneld werden door de Britten. Ze installeerden er 23 dieptemijnen waarvan er op 17 juni in de ochtend negentien tot ontploffing werden gebracht. Het was een mijlpaal in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.

Op 7 juni zijn er tal van herdenkingen, van de Britten, Ieren, Australiërs en Nieuw-Zeelanders. Kroonprins William en Kate zullen zeker al de ceremonie volgen aan het Ierse vredesmonument. Dat is in de namiddag, om 14 uur.

"Omwille van veiligheidsredenen kunnen we het volledige programma of de genomen veiligheidsmaatregelen niet kwijt. We worden ontzettend goed omringd door Defensie, door de Britse Staatsveiligheid, ... maar ook door onze lokale politiezone", aldus Evrard, die uitkijkt naar 7 juni. "Het wordt een heel symbolische dag waarbij we onze erkentelijkheid en dankbaarheid zullen betuigen. We willen geen grote show, maar het moet toch iets meer zijn dan een bloemenhulde en een Last Post. Iedereen vocht hier zij aan zij, Britten, Ieren, katholieken, protestanten, ... In 1998 kwam Queen Elizabeth naar de inhuldiging van de toren, nu komt haar kleinzoon. Ook dat is van symbolische waarde", aldus Evrard.

