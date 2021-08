Willy en Anna gehuldigd als ereburgers in De Panne

Zij waren de initiatiefnemers voor de eerste Poteaufeesten in 1960. Dat zijn jaarlijkse verbroederingsfeesten op de grens tussen De Panne en het Franse Ghyvelde/Les Moëres. Pal op de grens hadden ze een herberg/winkeltje: "Au Retour de la Chasse." De Poteaufeesten zijn opgebouwd rond de grenspalen (poteaus) die in 1819 geplaatst werden tussen Frankrijk en het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden.

Au Retour de la Chasse lag tussen de twee controleposten van de douane van Adinkerke en Ghyvelde, die langs het kanaal gelegen waren. Het café en de winkel speelden een cruciale rol in het smokkelgebeuren.

Willy Decrock wordt 80 jaar. Zijn echtgenote Maria Delanghe is vier jaar geleden overleden. Voor toeristisch De Panne zijn het echte ambassadeurs, want geen passant gaat het café buiten zonder programmaboekje van de evenementen.

Gewone man

Bram Degrieck, burgemeester: “Willy Decrock en Maria Delanghe zijn terecht door de gemeenteraad als ereburgers ‘aangesteld’. Het zijn mensen die decennialang een belangrijke rol hebben gespeeld in het sociale weefsel van Adinkerke. Zowel Maria als Willy zijn steeds zichzelf gebleven: in alle eenvoud is elkeen er welkom geweest en dat zal zo blijven tot de laatste dag. Mochten de muren van “t café kunnen klappen … Een ereburger hoeft niet altijd een begenadigd sporter, dokter of wetenschapper te zijn. Ook de eenvoudige burger, in al zijn of haar rijkdom, verdient de titel.”