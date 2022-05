Willy Sommers geeft concertjes voor 'beste buren' in Roeselare

De Vlaamse charmezanger kwam een miniconcertje spelen voor de dag van de buren. Traditioneel op de laatste vrijdag van mei, waarbij mensen worden aangespoord om het samen met de buren gezellig te maken. Willy Sommers: "We gaan naar vier plaatsen, waar mensen elkaar genomineerd hebben als beste buur. Ik moet eerlijk zeggen, het is iedere keer een emotioneel moment."

Roeselare wil met deze dag van de buren het sociale bindweefsel in de straat versterken. Burgemeester Kris Declercq: "130 straten hebben zich ingeschreven om dag van de buren te vieren vanavond. In Roeselare doen we daar nog een specialleke bij om mensen echt in de bloemetjes te zetten. Ze zijn genomineerd door hun eigen buren. Mooie, warme verhalen. In Roeselare hebben we niet alleen een warmtenet onder de grond, maar ook erboven. Dat blijkt toch vandaag."

Willy vindt het alleszins een geslaagd initiatief. "Het doet me wel wat, die verhalen. Ik kan daar al niet goed tegen. Daarnet ook, iemand kreeg tranen in de ogen, en dan kreeg ik het ook al moeilijk."