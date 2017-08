Willy Sommers viert 65ste verjaardag

Willy Sommers wordt met een grote taart verrast voor zijn 65ste verjaardag en ook een tiental artiesten uit de Vlaamse showbizz verrasten hem. Willy Sommers heeft nauwe band met West-Vlaanderen: "Ik herinner mij mijn allereerste optreden in West-Vlaanderen, dat was in Ardooie in de buurt van Roeselare. En toen hebben wij vanuit Vlaams-Brabant, waar ik woon een bus ingelegd met 60 fans erin om naar Ardooie te komen, omdat die mensen mij dan ook steunden. Maar West-Vlaanderen, de deuren staan altijd open in West-Vlaanderen. Je bent overal welkom."

Willy Sommers is naast zijn muziek ook bekend van het programma 'Tien om te Zien' dat opgenomen werd in Blankenberge. Om zijn verjaardag te vieren geeft Willy Sommers twee verjaardagsconcerten, dit weekend in het Casino in Blankenberge.