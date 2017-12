Door een strakke noordoostenwind is het zeilschip Mercator in Oostende ongeveer één meter richting kade geblazen.

Daardoor is ook de loopbrug op de kade verschoven. Ondertussen is het schip gestabiliseerd maar de loopbrug ligt nu volledig haaks op het achterdek. Straks zullen medewerkers de loopbrug weer omhoog hijsen met een vorklift. Een zeer secuur werk aangezien de kans altijd bestaat dat de loopbrug losschiet van het achterschip en in het water terechtkomt bij een windstoot.