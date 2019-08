Windmolenproject verdeelt Pittem

Oppositiepartij Nieuw Pittem Egem wil het project een kans geven, meerderheidspartij CD&V wil de resultaten van het openbaar onderzoek afwachten. Energieleverancier EDF-Luminus wil drie windmolens bouwen ten zuiden van de ringweg in Pittem. Het openbaar onderzoek is gestart en loopt tot 22 september.

Twee kampen

Het project verdeelt Pittem in twee kampen, dat blijkt uit een enquête van oppositiepartij NieuwPittemEgem. Van 150 ondervraagden is 55 procent voorstander, 45 procent is tegen. De actiegroep Leefbaar Pittem vandaag en morgen is tegen de inplanting van de drie turbines, omdat ze op amper anderhalve kilometer van de bebouwde kom zouden komen. Nog volgens de groep is de echte drijfvoor voor de turbines winstbejag en niet het redden van onze planeet.

Het gemeentebestuur van Pittem, met een absolute meerderheid van CD&V, liet eerder al weten een koele minnaar te zijn van het aansnijden van open ruimte. Toch wil het gemeentebestuur het openbaar onderzoek afwachten en zal dan pas een advies formuleren, waarna de provincie de vergunningsknoop zal doorhakken.

Oppositiepartij NieuwPittemEgem is na intern beraad voorstander van het project: “We moeten inzetten op hernieuwbare energie zeker met de klimaatsverandering. De huidige regelgeving en procedures laten ruimte voor gegronde bezwaren als die gerechtvaardigd zijn”.

Infomomenten

Dat de kwestie voor verdeeldheid zorgt in Pittem blijkt ook uit de vele infomomenten die de komende weken op stapel staan: