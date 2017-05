Windmolens in buurt luchthavens stukje dichterbij

Tijdens de commissievergadering in het Vlaams parlement is de Vlaamse begrotingsaanpassing besproken op vlak van energie.

Daarbij is drie miljoen euro voorzien om de drempels voor hernieuwbare energie weg te werken. Vlaanderen is een dichtbebouwd gebied, waardoor goede locaties om windmolens te plaatsen schaars zijn. Vooral de restricties in de buurt van luchthavens vormen een serieuze drempel. Zoals bepaald in zijn windplan ‘Windkracht 2020’, werkt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein samen met de luchtvaartsector, defensie en de windenergiesector aan een oplossing.

Om ervoor te zorgen dat er meer windmolens kunnen komen in de buurt van luchthavens, zijn er investeringen nodig in de software van de radarapparatuur. Daarbij is 3 miljoen euro voorzien. ‘Zo hebben we al een stukje van de oplossing klaar’, aldus Bart Tommelein. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we samen met Belgocontrol, defensie en de windenergiesector zelf, snel tot resultaten kunnen komen.