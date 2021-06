Windmolens op zee moeten goed zijn voor klimaat én natuur

Hierover ondertekenen ze samen een intentieverklaring.

De milieuorganisaties, verenigd in 4 Sea, en de ontwikkelaars van de windmolenparken in de Noordzee willen van natuurbescherming een topprioriteit maken. Een deel van de windzones in het Belgisch deel van de Noordzee ligt in het beschermd gebied Natura 2000. De natuurbescherming moet zowel bij het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de ontmanteling bepalend zijn.

Enkele voorbeelden

Dat wil onder meer zeggen dat er op de plaatsen waar nog kwetsbare natuur is zoals de restanten van de oesterbedden, geen windmolens gebouwd worden. Sensoren op de windmolens kunnen de wieken stilleggen bij grote vogeltrek. Door de windmolens kan er ook nieuwe natuur ontstaan: onderwaterriffen vol oesters en anemonen, die op hun beurt weer andere soorten aantrekken. Doordat er geen scheepvaart en visserij toegelaten wordt tussen de windmolens worden het veilige havens voor bepaalde vissoorten, wat dan weer bruinvissen kan aantrekken. Een echte opsteker voor de Noordzeebiodiversiteit.