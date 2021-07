Er was al heel wat protest tegen de windmolens, zowel door inwoners in Oostkamp als in Beernem. Ook de beide gemeentebesturen gaven negatief advies. De windmolens zouden onder meer te dicht bij huizen komen en ook de hoogte van de turbines zorgde voor alles samen 3000 bezwaarschriften. De Vlaamse overheid is die tegenstemmen nu gevolgd.