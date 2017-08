Windmolenschepen nemen ook afval mee uit zee

De schepen krijgen grote vuilniszakken mee om het afval waar ze onderweg op stoten, op te halen. De 'big bags' worden daarna opgehaald op de kaaimuur, de overheidsdienst Marien Milieu doet de rest. Het 'Fishing for Litter'-project bestaat al langer voor gewone visserssboten. Zij kregen een jaar geleden grote zakken ter beschikking, om het afval dat ze in de visnetten aantreffen aan land te brengen voor verwerking. Recent toonden ook de onderhoudsschepen van de windmolenparken interesse voor het project. Ook zij krijgen nu big bags ter beschikking. De windmolenparken haalden eigenlijk al alle afval in hun concessies op en brachten het ook aan land, maar het Fishing for Litter-project moet de berging en verwerking van het vuilnis vergemakkelijken.