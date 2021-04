Wingene creëert cyclocrossparcours

Vanthourenhout peter

Bij de opening van het pop-up-cyclocrossparcours in de Hoogweg in Wingene leggen de gemeente en de provincie West-Vlaanderen de plannen voor een permanent cyclocrossparcours op tafel. “Het succes van de pop-ups toont aan dat de vraag van onze inwoners voor een permanent parcours zeker aanwezig is”, klinkt het. “We grijpen de aanleg van een bufferbekken en het bijhorende grondoverschot op deze site aan om een uitdagend trainingsparcours te installeren voor beginnende en geoefende crossers.” Veldrijder Michael Vanthourenhout neemt het peterschap van het parcours graag op zich.

Al voor de tweede keer dit jaar opent de gemeente Wingene een pop-up-cyclocrossparcours, deze keer in de Hoogweg op de site van De Schakel. “Het is een coronaveilige uitlaatklep voor jong en oud”, bevestigt Jens Danneels, schepen van Sport en Jeugd. “En bovendien de perfecte manier om onze inwoners in beweging te houden.” De komst van de pop-ups deed de Wingense inwoners dromen over een permanent parcours. “Door de recente initiatieven kregen we meermaals de vraag van onze inwoners of er geen permanent terrein kon komen.”

Omgevingsaanleg van het bufferbekken

Terwijl de gemeente op zoek ging naar de perfecte locatie voor een crossparcours kregen ook de plannen voor het bufferbekken in de Hoogweg steeds meer vorm. “De provincie West-Vlaanderen legt hier op onze gronden een bufferbekken aan om de wateroverlast langs de Ringbeek aan te pakken”, zegt Hedwig Kerckhove, schepen van Openbare Werken. De werken starten rond de zomer en duren ongeveer een jaar. “Er moest nog een oplossing gevonden worden voor het grondoverschot. Door de combinatie met een vast cyclocrossparcours slaan we meteen twee vliegen in een klap.” De verdere invulling van de omgeving van het bufferbekken wordt momenteel nog onderzocht.

Samen rond de tekentafel

Enkele pittige beklimmingen en steile afdalingen maken al zeker deel uit van het permanent parcours. “Het mag technisch uitdagend zijn”, benadrukt schepen Jens Danneels. “Maar tegelijkertijd willen we ook dat het voldoende toegankelijk is voor jongere en minder geoefende sportievelingen. Kinderen goed leren fietsen en stuurvaardig maken is zeker ook een doelstelling.” Om het perfecte parcours uit te tekenen kijkt Team Sport ook in de richting van enkele fervente mountainbikers uit de gemeente en de leden van de sportraad. “En daarbovenop heeft veldrijder Michael Vanthourenhout, die uit Wingene afkomstig is, al toegezegd om het peterschap op te nemen. Hij zal ons met raad en daad bijstaan zodat het permanent parcours gegarandeerd een succes wordt.”

Pop-up-cyclocrossparcours

Het permanent parcours kan open na de aanleg van het bufferbekken, vermoedelijk na de zomer van 2022. Intussen kunnen Wingenaren zich rond de paasvakantie, van vrijdag 2 april tot woensdag 21 april, al uitleven op het pop-up-cyclocrossparcours. Inschrijven is niet nodig, een fietshelm is wel verplicht en de gemeente vraagt ook om de coronamaatregelen goed op te volgen.

Meer informatie over het pop-up-cyclocrossparcours is te vinden via https://www.wingene.be/parcours-de-schakel