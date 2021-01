In Brugge heeft Lieven Huys (CD&V) bij de gouverneur de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Wingene.

Hij volgt, zoals bekend, Hendrik Verkest op. Hij is al zeer lang actief in de gemeentepolitiek, als gemeenteraadslid en als schepen van cultuur, sport en jeugd. Lieven Huys is 48 en vader van drie kinderen.

