Wingene krijgt nieuw politiegebouw

De politiezone Regio Tielt heeft de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe politiegebouw in Zwevezele, bij Wingene.

Samen met Tielt, Pittem, Ruiselede en Ardooie wacht de politie van Wingene al meer dan tien jaar op een nieuw gebouw op de Hille, in Zwevezele. Het huidige is volledig op, vooral aan de binnenkant (zie foto hieronder). Een moderne nieuwbouw zal tal van voordelen bieden. (lees verder onder de foto)

Claude Vandepitte : Korpschef PZ Regio Tielt: "Onder andere het voorzien in de nodige ruimtes om een onderhoud met een advocaat te voorzien. De cellen zullen ook aangepast zijn aan de modernste normen. Ook naar het comfort toe van de medewerkers is het van belang dat we iets moderns en actueels kunnen aanbieden."

In januari starten de werken, halfweg 2024 moet de nieuwbouw klaar zijn. Ook de medewerkers van Ardooie verhuizen naar Zwevezele. Samen zullen er zo'n 30 medewerkers zitten. Het gaat om een investering van ruim 3 miljoen euro.