Wingene promoot 'de prik' met eigen campagne

Wingene wil een eigen promotiecampagne opzetten met bekende mensen uit de gemeente. Zij kunnen twijfelaars in hun leeftijdsgroep misschien overhalen om zich te laten vaccineren. En dus lieten 10 bekende Wingenaren zich fotograferen voor “Wingene Prikt!”. De jongste is 67, de oudste is 95 jaar. Straks zullen hun foto’s overal in het straatbeeld opduiken.

Josette Carreweyn, fotomodel: “We halen elk jaar een griepspuit, dus waarom zouden we nu, als we de kans krijgen, dat tegen corona ook niet laten doen? Liever vandaag dan morgen.”

Hoe meer mensen zich laten vaccineren aansluiten, hoe sneller we groepsimmuniteit bereiken. En daar is het Wingene om te doen. Tom Braet, schepen van welzijn Wingene: “ “Dat duwtje is nog nodig eigenlijk. 70 % zal zich natuurlijk laten vaccineren, maar er zijn toch mensen die twijfelen. Ik hoor jongeren die twijfelen: zal dat invloed hebben op een toekomstige zwangerschap? Er zijn ook senioren die toch wel twijfelen. Ik zie zelfs personeelsleden in de woonzorgcentra die wat twijfelen. We moeten zeker dat vertrouwen geven en die extra duiding.”

Wingene broedt nog op andere lokale campagnes om jongeren en andere leeftijdsgroepen te bereiken, campagnes die aansluiten bij hun leefwereld.