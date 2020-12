Wingene start met concrete plannen voor vaccinatie van inwoners

De gemeente Wingene is volop bezig met de voorbereiding van concrete plannen voor de vaccinatie van haar inwoners tegen het coronavirus. Dat bevestigt burgemeester Hendrik Verkest (CD&V) vrijdag. Vrijdagavond vond daarover nog een overleg plaats met de huisartsen in de gemeente....

De exacte start van de vaccinatiecampagne is nog niet bekend, maar de gemeente Wingene aarzelt niet om een concreet plan voor verschillende vaccinatiecentra in de gemeente op tafel te leggen. "We willen onze inwoners zo snel mogelijk inenten om hen te beschermen tegen het virus", zegt burgemeester Hendrik Verkest. "Het is onze enige kans om een derde golf te vermijden."

Lokale vaccinatiecentra

De gemeente is ervan overtuigd dat het opzetten van lokale vaccinatiecentra zo dicht mogelijk bij de inwoners de enige juiste oplossing is. "Hoe lager de drempel, hoe sneller en hoe meer mensen we kunnen vaccineren", klinkt het bij de burgemeester. "Wij willen de vaccinatie laten plaatsvinden in onze gemeentelijke sporthallen. Dat is dichtbij voor onze inwoners en daar is parking en voldoende ruimte."

Actieve rol voor steden en gemeenten

Burgemeester Verkest hoopt bovendien dat steden en gemeenten een actieve rol krijgen in de vaccinatiestrategie. "Natuurlijk zullen we de rangorde en de voorschriften van bovenaf respecteren, maar we willen klaar zijn om snel te schakelen als we groen licht krijgen." Hij verwijst daarmee naar het feit dat in Zuid-West-Vlaanderen de lokale contacttracing in het begin beter werd georganiseerd dan op Vlaams niveau.

Overleg met huisartsen

Op een overleg tussen het gemeentebestuur en de huisartsen vrijdagavond werd onder meer besproken wie van de zorgkundigen en artsen kan worden ingezet voor het vaccineren van de inwoners. Ook werd bekeken welke inwoners als vrijwilliger kunnen helpen om alles in goede banen te leiden. Verder kwam het transport van het vaccin aan bod. "We kunnen desnoods een koelwagen huren om vaccins te vervoeren. "We willen er als gemeente alles aan doen om deze operatie te laten slagen en nemen dus het initiatief om onze inwoners zo snel mogelijk te beschermen."