Wingene verbiedt verenigingsleven door corona

Het gemeentebestuur doet dat omdat de besmettingsgraad snel stijgt. De maatregel start vanaf morgen dinsdag en geldt voor twee weken. De beslissing is genomen na overleg met de gouverneur.

Concreet worden alle activiteiten geschrapt voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Dus geen jeugdvoetbal, geen chiro, geen bijeenkomsten op seniorennamiddagen.

Kleuterklassen in quarantaine

Er zijn ook gevolgen voor het onderwijs en dan vooral voor het kleuteronderwijs. Dat ligt stil in de Vrije Basisschool in Wingene. Ook een kleuterklas in de school op de wijk Wildenburg en een kleuterklas in Zwevezele moeten in quarantaine.

"We bekijken of er nog meer maatregelen nodig zijn", zegt de gemeente. Het is zo dat het zwembad De Alk en de bibliotheek wel open blijven.