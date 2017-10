Winkel zamelt beha's in voor goed doel

De actie werd gisteravond voorgesteld in de winkel in de Boterstraat. Ieperse schepen en burgemeester-kandidate Eva Ryde, OCMW-voorzitter Marieke Cloet en Iepers gemeenteraadslid en fractieleidster voor Groen ,Vera Lannoo, kwamen er als eerste een oude, maar nog draagbare beha, doneren voor het goede doel.

Kathleen Biesbrouck (Lingerie Marie): "Toen we de eerste keer deze bh-inruilactie organiseerden, was ons doel om zoveel mogelijk oude maar nog draagbare lingerie in te zamelen. Deze BH’s komen via Oxfam terecht bij vrouwen in Vlaanderen die zich geen nieuwe kwaliteitsvolle lingerie kunnen aanschaffen. De actie kende toen zo’n succes, we zamelden samen maar liefst 15.000 beha's. De verkoop ervan bracht op zijn beurt zo’n 25.000 euro op, waarmee Oxfam-projecten in het Zuiden ondersteund werden."