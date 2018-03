Winkeldieven gevat na politieactie op E17

In Marke zijn vier winkeldieven opgepakt na een gezamenlijke politieactie. Die ontstond na feiten in Waregem.

In de namiddag sloegen vier winkeldieven toe in een viertal zaken in Waregem, zoals de C&A, een zaak op de Markt van Waregem, en een sportzaak langs de Expresweg in Waregem. Nadat ze daar hadden toegeslagen, sloegen ze op de vlucht. Werknemers van de zaak liepen het viertal nog achterna. Ze zijn nog gezien aan een tankstation wat verderop.

Meteen werd een politieactie opgezet, de politiezone MIRA samen met de collega's van de zones Gavers en Vlas, en de federale wegpolitie. Het viertal werd uiteindelijk klemgereden op de E17, in Marke. Ze hadden nogal wat buit bij zich. Wellicht werkten ze op bestelling.

De vier zijn opgepakt, en zullen voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen.