Liever met twee personen mogen winkelen dan helemaal te moeten sluiten. Zo reageren de handelaars in het centrum van Kortrijk. Het wordt even afwachten hoe het publiek reageert op de nieuwe maatregelen maar de vrees is dat het de handelaars klanten zal kosten.

Vooral in de kledingzaken is er opluchting: winkelen met twee kan nog, want de goede raad van de partner is vaak welkom. Maar ideaal winkelen wordt het niet. Hoe de nieuwe regels zullen gecontroleerd worden, is bovendien nog niet duidelijk. Bekijk de reportage hierboven.