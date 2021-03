Winkelen op afspraak: maatregel lijkt efficiënt

Vanaf vandaag moet je in niet-essentiële handelszaken een afspraak maken voor je gaat winkelen. Dat heeft het Overlegcomité woensdag beslist. De maatregel lijkt te werken; in grote West-Vlaamse winkels en winkelstraten was het deze namiddag alvast opvallend rustig.

Vanaf vandaag moet wie in niet-essentiële winkels wil shoppen vooraf reserveren. Winkeleigenaars zijn dan wel blij dat de verwachte strenge lockdown er niet is gekomen, maar zien het aantal bezoekers wel dalen.

In winkelcentrum Frunpark in Izegem was het vandaag alvast rustig winkelen. Ook in de winkelstraat van Brugge, de Steenstraat, stond de druktebarometer vandaag op groen. De winkeleigenaars en hun klanten moeten duidelijk nog wat wennen aan de nieuwe regel, zo blijkt.

Voor voedingswinkels, doe-het-zelf zaken en bloemen- en plantenwinkels is reserveren niet nodig.

