Winkels sluiten de deuren door coronavirus

De kledingwinkelketen JBC sluit vanmiddag om 13 uur alvast zijn 125 winkels, en dat minstens tot en met 3 april. Dat kondigt de kledingketen aan op Facebook.

Dit was volgens de keten "de enige juiste beslissing". "We hechten veel belang aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, klanten en hun gezinnen. Zeker in deze uitzonderlijke situatie", klinkt het. Klanten die hun bestelling in de winkel hebben laten leveren, krijgen die gratis thuis toegestuurd. Online winkelen blijft mogelijk, zegt een woordvoerster.