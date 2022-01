Winkelstraat in Roeselare krijgt moderne look en veel groen

In Roeselare zijn de werken gestart voor de heraanleg van de Jan Mahieustraat. De winkelstraat krijgt een moderne look met veel groen, zitbanken en meer plaats voor voetgangers en horecaterrassen.

De nutsleidingen zijn eerder al vernieuwd, nu wordt de straat uitgebroken voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. De Jan Mahieustraat krijgt bredere voetpaden, er blijft één parkeerstrook over en de hoge borduren verdwijnen. Er komt ook meer groen, een fietsenstalling en ledverlichting. Het einde van de werken is voorzien tegen de Batjes, eind juni. De heraanleg komt er op vraag van de handelaars. Heleen Windels, handelaar: "We merkten al langer dat de straat niet goed toegankelijk was. Zeker voor rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens was het niet evident."

Rik Leenknecht, handelaar: "We zijn heel blij. Het was wel nodig. De straat was aan vernieuwing toe. Ze was een beetje verouderd, het voetbad was hoger dan de rest. Het zal meer een winkelbeleving zijn met veel groen. Het zal wel een meerwaarde zijn."