Winnaarstrofee Gent-Wevelgem is ode aan Australische soldaten

Ieperling Yves Delplace, kunstenaar en CWGC-ambachtsman, ontwierp en vervaardigde de trofee die zijn eindadres zal vinden bij de aanstaande winnaars van de wielerklassieker op 27 maart 2022. 'The Australian Soldier Commemorative Trophy' is een uniek en aangrijpend kunstwerk van een Australische soldaat.

Hulde aan de 55.000 gesneuvelden

Naast de officiële wedstrijdtrofee ontvangt elke winnaar van de 7 races in Flanders Fields ook een symbolische trofee. Die staat elk jaar in het teken van een wedstrijdthema. Dit jaar is dat Australië - De Westhoek. “Het thema ligt me natuurlijk wel. Na het nodige opzoekwerk, om historisch juist aan de slag te gaan, kwam ik bij een uitgepuurd silhouet van een Australische soldaat. Hij staat ietwat voorovergebogen en treurt voor alle slachtoffers, maar groet ook. De details verwijzen naar de kenmerken van het uniform, zoals de typische hoed", zegt kunstenaar Yves Deplace.

Geert Bekaert, directeur van de CWGC in Centraal- en Zuid-Europa: “Gent-Wevelgem start symbolisch aan de Menenpoort, waar de namen van bijna 55.000 Commonwealth vermisten uit de Eerste Wereldoorlog in de muren zijn gebeiteld. Dat alle renners hier op deze locatie even bij stil staan, en dat de winnaars na afloop deze trofee in ontvangst zullen nemen, is een unieke manier om de vele gesneuvelden extra hulde te brengen.”