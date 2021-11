Winsol maakt werk van bedrijfsbos van twee hectare

Na Roularta in Roeselare heeft nu ook zonneweringen- en raamproducent Winsol een bedrijfsbos geplant in Zedelgem. Op een terrein van twee hectare gingen zondag 5.640 inheemse bomen in de grond.

Het Winsol-bos bevindt zich in Doeveren, een voormalig adellijk domein dat grenst aan groendomein Merkenveld. "We willen een groen bedrijf zijn, maar dan moeten we dat ook effectief waarmaken", zegt CEO Xavier Costenoble. "We hebben al zonnepanelen op al onze gebouwen, maar een bos maakt het nog tastbaarder. Voor onze personeelsleden en onze klanten biedt een eigen bos een meerwaarde. Zo kunnen we er natuurvriendelijke activiteiten organiseren, maar we zijn vooral blij dat we ons steentje kunnen bijdragen."

Het bos zal ook toegankelijk zijn voor het publiek. Naast burgemeester Annick Vermeulen en schepen Arnold Naessens (beiden CD&V-Nieuw) waren ook tal van medewerkers en klanten van Winsol aanwezig om de bomen te planten. Bedrijfsbossen zijn aan een opmars bezig. De afgelopen twee dagen plantte Roularta samen met buurtbewoners al zo'n 15.000 bomen op zijn domein in de Meiboomlaan in Roeselare.

Dit wordt aangemoedigd door de Vlaamse regering, want zo leveren ze een bijdrage aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen om tegen 2024 4.000 extra hectare bos in Vlaanderen te creëren. Tegelijk dragen dergelijke acties bij tot het groene imago en de duurzaamheid van de bedrijven.