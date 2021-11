Wint Tieltse Peter Terrin Boekenbon Literatuurprijs 2021?

De 53-jarige Peter Terrin uit Tielt maakt met zijn boek 'Al het blauw' kans op de Boekenbon Literatuurprijs 2021. Dat is de opvolger van de AKO Literatuurprijs, een prijs die Terrin in 2012 al eens won met 'Post Mortem'.

Wie wint er donderdag de Boekenbon Literatuurprijs 2021 ter waarde van 50.000 euro? Vijf auteurs zijn nog in de running, waarvan de Tieltenaar Peter Terrin. De Boekenbon-jury filterde uit 495 ingezonden titels een shortlist van vijf boeken. "Terrin schreef een intense, melancholische roman over de onontkoombare noodzaak van verbinding en het brandende verlangen om je los te maken." Voor de Boekenbon Literatuurprijs komt zowel Nederlandstalige fictie als non-fictie in aanmerking.

Al het blauw

In 'Al het blauw' vertelt Terrin het verhaal van een opbloeiende verhouding tussen de 41-jarige Carla en de 19-jarige Simon. Carla is de Italiaanse uitbaatster van een zwembadcafé en zit vast in een ongelukkige relatie met een agressieve vrachtwagenchauffeur. Simon is een 19-jarige student die middenin een les opstaat, zijn studies opzegt en op die manier breekt met het verwachtingspatroon van zijn ouders en omgeving. Het verhaal speelt zich af in 1988, een tijd waarin de Raider nog geen Twix was, overal nog telefooncellen stonden en mensen casettebandjes beluisterden met daarop INXS, Neneh Cherry of de allereerste single van een toen nog obscuur "bandje uit Seattle' met de naam Nirvana.

Maar het boek is zeker geen puur Fixkes-achtige nostalgische trip. Daarvoor is die periode ook te donker en grauw. Het verhaal begint niet voor niets met een lichaam op een leeg parkeerterrein, een onheilspellend element dat doorheen heel het verhaal wordt meegenomen. Die sfeerschepping is bepalend. "Ik ben niet echt een plotschrijver, maar een intrige vind ik wel belangrijk. De lezer moet geprikkeld worden, door sfeer, door een zeker onbehagen", zegt Terrin daarover zelf in een gesprek met De Morgen.

Identiteit

Terrin werkt met strakke, afgemeten paragrafen waarin het wit tussen de regels, dat wat gesuggereerd wordt, vaak even veel gewicht heeft als wat er expliciet staat. Toch is er ook geen gebrek aan treffende beelden of rake zinnen. "Hij slaat haar maar raakt haar niet meer", staat er bijvoorbeeld bij de zoveelste keer dat Carla klop krijgt van haar man John.

Terrin zegt zelf dat 'identiteit' de rode draad is door zijn boeken. "Wie zijn we, wie worden we, waar zit de kern van onze persoonlijkheid?", zegt Terrin. Vragen die ook gelden voor de hoofdpersonages: Carla en Simon staan op een scharnierpunt van hun leven. Wat verwachten Carla en Simon van hun relatie, van elkaar, van de toekomst? Zijn ze een soort 'star-crossed' koppel dat gedoemd is te mislukken, door het leeftijdsverschil, verschillende verwachtingen of externe factoren? Of kunnen ze dat allemaal overstijgen, puur op hun fysieke aantrekkingskracht en op het feit dat ze elkaars ideale vluchtstrook naast het leven zijn?